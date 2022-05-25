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27 минут назад

Minecraft отмечает 5-летие своего внутриигрового магазина и дарит подарки

Игромания.ру

Minecraft отмечает 5-летие своего внутриигрового магазина Marketplace, который запустили в 2017 году.

Minecraft дарит подарки
Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В рамках празднования, которое продлится до 12 июля, разработчики будут вспоминать значимый контент, беседовать с разными создателями, баловать фанатов приятными скидками и, конечно же, дарить подарки.

Первым сюрпризом становится Marketplace Creator Tycoon, дающий возможность примерить на себя роль создателя Marketplace. Придумывайте идеи в Зоне вдохновения и превращайте их в реальность, собирая честные отзывы аудитории. Играть можно как в одиночку, так и в компании друзей.

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