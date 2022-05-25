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34 минуты назад

Названы системные требования PlayStation Plus (хватит даже просто ноутбука)

Lenta.ruиещё 2

Sony назвала системные требования новой подписки для геймеров. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

Названы системные требования PlayStation Plus
Фото: SonySony

В компании отметили, что пользователям обновленной подписки PlayStation Plus будут доступны классические игры, выпущенные для консолей PS1, PS2, PSP, PS3 и PS4. Для ее работы пользователи ПК должны будут установить специальное приложение для доступа к сервису.

Представители Sony отметили, что минимальная конфигурация должна иметь ОС Windows 7, процессор Intel Core i3 с частотой от 2000 мегагерц, 300 мегабайт на диске, два гигабайта оперативной памяти, звуковую карту и USB-порт. Для оптимальной производительности рекомендуется использовать компьютер с процессором Intel Core i3 с частотой 3500 мегагерц или AMD A10 с частотой 3800 мегагерц. Также пользователи компьютеров могут использовать геймпад DualShock 4.

Новая подписка PlayStation Plus состоит из трех уровней. Минимальный PS Plus Essentials оценивается в десять долларов в месяц и включает в себя доступ ко всем сервисам PS Plus и три бесплатные игры. Пользователи максимального уровня PS Plus Premium должны будут платить 18 долларов ежемесячно — геймеры получат доступ к библиотеке из 320 игр и демо-версиям.

В конце апреля журналисты издания «Чемпионат.com» раскрыли российскую стоимость PS Plus. Самая дешевая версия подписки обойдется в 529 рублей, самая дорогая — в 805 рублей в месяц.

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