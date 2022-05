Названы системные требования PlayStation Plus

Новая подписка PlayStation Plus состоит из трех уровней. Минимальный PS Plus Essentials оценивается в десять долларов в месяц и включает в себя доступ ко всем сервисам PS Plus и три бесплатные игры. Пользователи максимального уровня PS Plus Premium должны будут платить 18 долларов ежемесячно — геймеры получат доступ к библиотеке из 320 игр и демо-версиям.