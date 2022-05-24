Датамайнер: Valve обновила античитерскую нейросеть VACnet

Valve внесла изменения в код нейросети VACnet, направленной против читеров в CS:GO. Об этом сообщил датамайнер и видеоблогер Максим Gabe Follower Полетаев в твиттере.

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Источник уточнил, что не знает, что конкретно было обновлено в алгоритме. По его предположению, разработчики добавили кнопку «Пожаловаться VACnet», чтобы игроки могли отправлять потенциальных нарушителей на рассмотрение именно этой программы, а не обычного античита VAC.