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51 минуту назад

Датамайнер: Valve обновила античитерскую нейросеть VACnet

Valve внесла изменения в код нейросети VACnet, направленной против читеров в CS:GO. Об этом сообщил датамайнер и видеоблогер Максим Gabe Follower Полетаев в твиттере.

Датамайнер: Valve обновила античитерскую нейросеть VACnet
Фото: CyberSportCyberSport

Источник уточнил, что не знает, что конкретно было обновлено в алгоритме. По его предположению, разработчики добавили кнопку «Пожаловаться VACnet», чтобы игроки могли отправлять потенциальных нарушителей на рассмотрение именно этой программы, а не обычного античита VAC.

VACnet — нейросеть, которая позволяет искать читеров исходя из паттернов и особенностей в их поведении. Впервые Valve рассказала о ней в 2018 году. После этого компания выпустила несколько обновлений для нейросети.

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