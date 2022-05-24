Capcom празднует 10-летие Dragon's Dogma. Анонс продолжения не за горами?

Capcom неожиданно запустила сайт, посвящённый юбилею ролевого экшена Dragon's Dogma. Там пока нет никаких подробностей празднования, однако на нём можно увидеть историю проекта от выпуска до портирования на ПК. Также на сайте опубликованы слова благодарности за поддержку от разработчиков и автограф Хидэаки Ицуно — геймдиректора оригинальной игры.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Dragon's Dogma, вышедшая в 2012 году, отмечает своё 10-летие! Спасибо, Воскресшие, за то, что взяли в руки оружие и выдержали невероятные испытания. Мы бесконечно благодарны за вашу поддержку на протяжении многих лет и надеемся, что вы присоединитесь к нам в этом знаменательном праздновании 10-летия Dragon's Dogma!

Фанаты считают, что авторы таким образом намекают на скорый анонс продолжения. Ранее оно было замечено в утечке базы данных NVIDIA.