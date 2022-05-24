В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
56 минут назад

На Sony вновь подали в суд из-за сексизма — прошлый аналогичный иск был отклонён

CyberSport.ru

Бывшая сотрудница Sony Interactive Entertainment Эмма Махо вновь обратилась в суд с иском, обвинив компанию в систематическом сексизме. Об этом сообщил портал Kotaku.

На Sony вновь подали в суд из-за сексизма
Фото: CyberSportCyberSport

Изначально Махо, работавшая аналитиком в Sony Interactive Entertainment, подала иск в конце 2021 года. По ее словам, компания «годами дискриминировала сотрудниц, платя им меньше и создавая рабочую культуру, в которой преобладают мужчины». В марте 2022-го Махо добавила к своему заявлению показания еще восьми женщин, которые работали на PlayStation на разных должностях, чтобы дело рассматривалось как коллективный иск.

В апреле суд отклонил 10 из 13 требований искового заявления, не приступая к разбирательству по существу. Причиной стал недостаток фактической информации в обосновании иска. Суд предложил истице продолжить рассмотрение оставшихся заявлений или подать иск повторно.

Большинство оснований нового искового заявления остались прежними. Махо вновь обвинила бывшего работодателя в систематическом сексизме, который проявлялся в заниженной оплате труда, отсутствии компенсаций и бонусов для женщин и т. п. Истица также заявила, что её уволили только из-за того, что она отказалась замалчивать проблему дискриминации в компании.

Вместе с тем в новом иске сокращены требования к ответчику. Ранее от Sony Interactive Entertainment требовали возмещения ущерба для всех сотрудниц компании в США. Теперь же истица настаивает на компенсации только для работниц из Калифорнии, которые занимают должности ниже вице-президента.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители