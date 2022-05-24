На Sony вновь подали в суд из-за сексизма

Бывшая сотрудница Sony Interactive Entertainment Эмма Махо вновь обратилась в суд с иском, обвинив компанию в систематическом сексизме. Об этом сообщил портал Kotaku.

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Изначально Махо, работавшая аналитиком в Sony Interactive Entertainment, подала иск в конце 2021 года. По ее словам, компания «годами дискриминировала сотрудниц, платя им меньше и создавая рабочую культуру, в которой преобладают мужчины». В марте 2022-го Махо добавила к своему заявлению показания еще восьми женщин, которые работали на PlayStation на разных должностях, чтобы дело рассматривалось как коллективный иск.

В апреле суд отклонил 10 из 13 требований искового заявления, не приступая к разбирательству по существу. Причиной стал недостаток фактической информации в обосновании иска. Суд предложил истице продолжить рассмотрение оставшихся заявлений или подать иск повторно.

Большинство оснований нового искового заявления остались прежними. Махо вновь обвинила бывшего работодателя в систематическом сексизме, который проявлялся в заниженной оплате труда, отсутствии компенсаций и бонусов для женщин и т. п. Истица также заявила, что её уволили только из-за того, что она отказалась замалчивать проблему дискриминации в компании.