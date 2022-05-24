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13 минут назад

Симулятор выживания Project Zomboid получил масштабный патч под номером 41.71

MMO13

Студия The Indie Stone продолжает радовать фанатов симулятора выживания Project Zomboid регулярными обновлениями и выпустила масштабный патч под номером 41.71. Прямо сейчас игроки могут услышать новые музыкальные мотивы во время сражений, а также найти новые предметы экипировки, пропитания и многого другого.

Project Zomboid получил масштабный патч
Фото: SteamSteam

Также теперь на своей территории можно установить скелета или пугало, дабы отгонять нежелательных гостей от своей базы. Помимо различных нововведений, авторы продолжают заниматься исправлением ошибок и другими доработками своего проекта, направленными на более качественный игровой опыт во время выживания.

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