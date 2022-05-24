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1 час назад

Инженер смог собрать компьютер из игр Fallout

Droidnews

Фанаты Fallout радуют сообщество новыми изобретениями. Инженер-энтузиаст из Китая Пенк Чен создал компьютер необычной формы из Fallout 4. Он сильно похож на терминал Института — одной из фракций в игре.

Инженер собрал компьютер из Fallout
Фото: DroidnewsDroidnews

Чен использовал для своего проекта материнскую плату от ноутбука Framework, клавиатуру OLKB Preonic с ортолинейной раскладкой и круглый 5-дюймовый дисплей с разрешением 1080×1080 пикселей. Корпус автор создал на 3D-принтере. В итоге получилась весьма стильная и оригинальная модель. Однако, из-за нестандартного дисплея ей неудобно пользоваться, так как современные ПК требуют мониторы стандартные мониторы. Но выглядит модель действительно круто. Узнать полную сборку можно на портале GitHub.

А как вам творение Пенк Чена? Интересно ли что еще могут создать энтузиасты вдохновившись серией Fallout? Пишите свой ответ в комментариях.

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