Инженер собрал компьютер из Fallout

Фанаты Fallout радуют сообщество новыми изобретениями. Инженер-энтузиаст из Китая Пенк Чен создал компьютер необычной формы из Fallout 4. Он сильно похож на терминал Института — одной из фракций в игре.

Чен использовал для своего проекта материнскую плату от ноутбука Framework, клавиатуру OLKB Preonic с ортолинейной раскладкой и круглый 5-дюймовый дисплей с разрешением 1080×1080 пикселей. Корпус автор создал на 3D-принтере. В итоге получилась весьма стильная и оригинальная модель. Однако, из-за нестандартного дисплея ей неудобно пользоваться, так как современные ПК требуют мониторы стандартные мониторы. Но выглядит модель действительно круто. Узнать полную сборку можно на портале GitHub.