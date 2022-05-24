Российским игрокам не раздадут бонусы в World of Tanks

Игроки из России, Беларуси и Украины не смогут получить 3D-стили по вселенной Warhammer 40K в World of Tanks. Июньский боевой пропуск, в котором они должны были появиться, игрокам из СНГ будет доступен, но часть наград из него будет убрана из-за региональных особенностей.

Фото: CyberSport CyberSport

Игроки из России и Беларуси, вероятно, не смогут получить бесплатные 3D-стили танков из-за ухода Games Workshop из СНГ. Украинцам доступ не будет предоставлен из-за запланированного процесса переноса их учетных записей на европейские кластеры. Без ограничений контент будет доступен в Европе и США. В качестве замены бесплатных наград игроки из СНГ получат больше традиционного контента, не связанного с Warhammer 40K.