В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
17 минут назад

Игроки из СНГ не получат бесплатные 3D-стили танков в World of Tanks

CyberSport.ru

Игроки из России, Беларуси и Украины не смогут получить 3D-стили по вселенной Warhammer 40K в World of Tanks. Июньский боевой пропуск, в котором они должны были появиться, игрокам из СНГ будет доступен, но часть наград из него будет убрана из-за региональных особенностей.

Российским игрокам не раздадут бонусы в World of Tanks
Фото: CyberSportCyberSport

Игроки из России и Беларуси, вероятно, не смогут получить бесплатные 3D-стили танков из-за ухода Games Workshop из СНГ. Украинцам доступ не будет предоставлен из-за запланированного процесса переноса их учетных записей на европейские кластеры. Без ограничений контент будет доступен в Европе и США. В качестве замены бесплатных наград игроки из СНГ получат больше традиционного контента, не связанного с Warhammer 40K.

4 апреля компания Wargaming, известная по многопользовательским военным симуляторам World of Tanks и World of Warships, заявила о прекращении деятельности в России и Беларуси. Игровой бизнес был передан российской студии Lesta, которая ранее принадлежала Wargaming. Помимо этого, компания объявила о закрытии офиса в Минске — самой крупной студии в составе Wargaming.

Игры,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители