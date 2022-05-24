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25 минут назад

В Call of Duty: Warzone появится подземка для фаст-тревела

Чемпионат.comиещё 1

Создатели Call of Duty: Warzone и Vanguard поделились деталями обновления Classified Arms Reloaded, которое выйдет после завершения события с Годзиллой и Кинг-Конгом.

В Call of Duty: Warzone появится подземка для фаст-тревела
Фото: «ЧЕМПИОНАТ»«ЧЕМПИОНАТ»

Главным нововведением в королевской битве станет подземка, которая представляет собой систему в шахтах. Перемещаться предстоит при помощи минных тележек и карты, на которой отмечены 14 станций. Некоторые пункты будут недоступны из-за газа, который проходит через вентиляцию. Также можно будет определись, есть ли на остановке враги.

Кроме этого, в Warzone появится перк из Vanguard, благодаря которому получаемый урон уменьшается на 20% во время бега. Добавят и новые жетоны, которые позволят повторно сразиться в ГУЛАГе при неудаче, снова спрыгнуть с самолёта и увеличить скорость передвижения.

Появится и новый режим Champion of Caldera для одиночек, который предложит быстрый бой на 150 человек. В нём будет всего один сужающийся круг. Убийства будут пополнять здоровье и снаряжение, чтобы стимулировать игроков быть агрессивнее.

В Call of Duty: Vanguard с выходом обновления появится карта «Сфера». Её особенностью станут два уровня: сверху игроков ждут деревянные здания и угольная шахта, в под землёй — бетонные туннели и лаборатория.

Среди новых оперативников появится Ким Тхэ-ён, которая скрывает лицо маской. В наборе с ней будут доступны 20 уровней с косметическими предметами. Также авторы добавят другие наборы с оружием и обликами.

«ЧЕМПИОНАТ»

Обновление Classified Arms Reloaded для Call of Duty: Vanguard выйдет 24 мая в 20:00 мск, а для Warzone — 25 мая в 19:00 мск.

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