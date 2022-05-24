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59 минут назад

Бывший глава Xbox боится будущего игр из-за Game Pass

Чемпионат.comиещё 1

Бывший исполнительный директор Microsoft Эд Фрайс, который возглавлял команду по созданию первой консоли Xbox, обеспокоен влиянием сервиса Game Pass. По его словам, подобные услуги угрожают рынку видеоигр.

Бывший глава Xbox считает, что GamePass плохо повлияет на игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фрайс сравнил модель Game Pass со Spotify. По словам бывшего главы Xbox, музыкальный сервис уничтожил бизнес и сократил доходы вдвое. Из-за него же люди перестали покупать песни.

Поэтому Фрайс считает, что с подобными сервисами следуюет быть осторожными, потому что они угрожают рынку видеоигр. Несмотря на выгоду для клиентов, Game Pass может оказать негативное влияние на всю сферу, сообщил бывший глава Xbox.

Я видел, как игровая индустрия разрушила себя в начале 80-х. Я видел разрушение бизнеса образовательного ПО в 90-х. Они уничтожили многомиллиардный рынок за несколько лет.

В январе 2022 года в сервисе Xbox Game Pass насчитывалось 25 млн подписчиков. Это всё ещё далеко до уровня того же Spotify — 182 млн. При этом и PlayStation, и Microsoft считают, что подобные услуги вряд ли будут доминировать в сфере видеоигр.

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Игры,Microsoft,
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