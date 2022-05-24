Бывший глава Xbox считает, что GamePass плохо повлияет на игры

Бывший исполнительный директор Microsoft Эд Фрайс, который возглавлял команду по созданию первой консоли Xbox, обеспокоен влиянием сервиса Game Pass. По его словам, подобные услуги угрожают рынку видеоигр.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Фрайс сравнил модель Game Pass со Spotify. По словам бывшего главы Xbox, музыкальный сервис уничтожил бизнес и сократил доходы вдвое. Из-за него же люди перестали покупать песни.

Поэтому Фрайс считает, что с подобными сервисами следуюет быть осторожными, потому что они угрожают рынку видеоигр. Несмотря на выгоду для клиентов, Game Pass может оказать негативное влияние на всю сферу, сообщил бывший глава Xbox.

Я видел, как игровая индустрия разрушила себя в начале 80-х. Я видел разрушение бизнеса образовательного ПО в 90-х. Они уничтожили многомиллиардный рынок за несколько лет.