Стало известно, когда покажут новые игры по Warhammer

В июне пройдёт презентация игр по Warhammer с мировыми премьерами
Games Workshop объявила о проведении летней презентации проектов по вселенной Warhammer 1 июня.
Шоукейс начнётся на Twitch в 20:00 МСК, а сам «праздник» продлится целую неделю —до 8 июня. Обещают мировые премьеры, новые трейлеры, обзоры и многое другое.
Уже известно, что будут новости по Warhammer 40000: Darktide, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Warhammer 40000: Battlesector, а также Total War: Warhammer III и Warhammer: Vermintide.
Также сообщается, что во время недельного празднования игроков ожидают специальные предложения на некоторые игры, новый контент, DLC и мультиплатформенные обновления.