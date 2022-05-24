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1 час назад

В июне пройдёт презентация игр по Warhammer с мировыми премьерами

В июне пройдёт презентация игр по Warhammer с мировыми премьерами

Стало известно, когда покажут новые игры по Warhammer
Фото: ИгроманияИгромания

Games Workshop объявила о проведении летней презентации проектов по вселенной Warhammer 1 июня.

Шоукейс начнётся на Twitch в 20:00 МСК, а сам «праздник» продлится целую неделю —до 8 июня. Обещают мировые премьеры, новые трейлеры, обзоры и многое другое.

Уже известно, что будут новости по Warhammer 40000: Darktide, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Warhammer 40000: Battlesector, а также Total War: Warhammer III и Warhammer: Vermintide.

Также сообщается, что во время недельного празднования игроков ожидают специальные предложения на некоторые игры, новый контент, DLC и мультиплатформенные обновления.

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