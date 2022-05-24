Стало известно, когда покажут новые игры по Warhammer

В июне пройдёт презентация игр по Warhammer с мировыми премьерами

Фото: Игромания Игромания

Games Workshop объявила о проведении летней презентации проектов по вселенной Warhammer 1 июня.

Шоукейс начнётся на Twitch в 20:00 МСК, а сам «праздник» продлится целую неделю —до 8 июня. Обещают мировые премьеры, новые трейлеры, обзоры и многое другое.

Уже известно, что будут новости по Warhammer 40000: Darktide, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Warhammer 40000: Battlesector, а также Total War: Warhammer III и Warhammer: Vermintide.