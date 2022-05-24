Фанатов Final Fantasy IX порадуют мультсериалом

С 24 по 27 мая в Лас-Вегасе пройдёт очередная международная выставка Licensing Exposition, посвящённая брендам и лицензионным продуктам. В ней примет участие парижская студия Cyber Group, которая создаёт и распространяет мультипликационные телесериалы и фильмы для детей.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В интервью Animation Magazine вице-директор студии рассказал о том, что Cyber Group собирается представить на шоу. И, в частности, упомянул мультипликационный сериал по мотивам ролевой игры Final Fantasy IX.

О том, что французская студия ведёт работу над экранизацией знаменитой игры, стало известно прошлым летом. Проект будет рассчитан на аудиторию детей от 8 до 13 лет, среди которых мало кто знаком с оригиналом.

Помимо этого, студия впервые представит ещё три своих новых проекта. Это Digital Girl, The McFire Family и Press Start, рассчитанные на самую разную аудиторию.