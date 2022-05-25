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1 час назад

Илон Маск показал своего персонажа в Elden Ring — тоже играет магом!

Чемпионат.comиещё 1

Изобретатель Илон Маск уже говорил, что ему нравится Elden Ring и он часто играет в неё. Теперь же глава SpaceX и Tesla показал своего персонажа и даже опубликовал скриншот своего билда.

Илон Маск показал своего персонажа в Elden Ring
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Илон Маск присоединился к лагерю почитателей магов. В качестве основного оружия он использует Посох Лусата, который бафает всю магию персонажа. Для ближнего боя предприниматель использует Рапиру Рожера и ту самую катану «Лунная Вуаль», которую можно найти в Звёздных пустошах. Маск также отметил, что ему периодически нравится махать мечами.

Ещё у Маска есть Олег, рыцарь-изгнанник — один из лучших прахов для начала игры. Этот дух может в соло затанковать почти любого стартового босса и даже убить некоторых самолично. Из характеристик Маск качает мудрость, при этом совершенно игнорируя веру, на которой тоже завязано очень много заклинаний. За всё время, что бизнесмен провёл в Elden Ring, он прокачал своего героя на 111 уровней.

Судя по доступным предметам, Маск прошёл уже достаточно большую часть игры. У него есть броня Радана и заклинание «Большой лук Ларетты», то есть он уже явно победил Реналлу или только подходит к ней.

Elden Ring вышла 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Игры,Илон Маск,SpaceX,
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