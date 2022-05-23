Pac-Man придет в Fortnite

Bandai Namco и Epic Games анонсировали кроссовер культовой аркадной игры Pac-Man и Fortnite. Какими-то подробностями компании не поделились, однако наверняка в королевской битве появятся скины, посвящённые Пакману.

Кроссовер стартует уже 2 июня. Судя по всему, всеми деталями издатели поделятся ближе к старту ивента. Из ближайших коллабораций фанаты Fortnite ждут Оби-Вана Кеноби из «Звёздных войн». Он прибудет в игру уже в ночь на 27 мая.