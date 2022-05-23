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47 минут назад

Take-Two купит Zynga за $12,7 млрд для разработки мобильной GTA

Газета.Ru

Издатель видеоигр Take-Two объявил о покупке студии Zynga за $12,7 млрд (около 747,9 млрд руб.). Такое приобретение может дать толчок развитию отдельной мобильной игре во вселенной Grand Theft Auto, сообщает портал Gizchina.

Take-Two потратит $12,7 млрд на новых разработчиков GTA
Фото: RockstarRockstar

По словам генерального директора Take-Two Штрауса Зелника, Zynga может помочь издателю продвинуть свои бесплатные и кроссплатформенные игры и перенести консольные и ПК-проекты на мобильные устройства.

Take-Two владеет большим количеством студий, таких как 2K Games и Rockstar Games. Многочисленные аналитики утверждают, что покупка Zynga может привести к созданию новой мобильной версии Grand Theft Auto.

Пять самых интересных игр про Третью мировую

На данный момент будущее Zynga под контролем Take-Two неясно. Компания может портировать или создавать новые проекты для мобильных платформ. Например, самый успешный проект компании, GTA V, является одной из самых прибыльных игр в истории, которая разошлась тиражом почти в 170 млн копий по всему миру, что является мировым рекордом в игровой индустрии.

О покупке студии было объявлено в январе 2022 года. Сделка будет закрыта 23 мая, но фактически завершится до конца июня. На данный момент это крупнейшая сделка в игровой индустрии пока Microsoft не завершит сделку по покупке Activision Blizzard.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объявили о продолжении работы после переезда с Украины.

Игры,Microsoft,
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