Власти выделят 260 млн рублей на создание игры про Смутное время

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделила новосибирской студии Cyberia Limited 260 млн рублей на разработку компьютерной игры в жанре Action-RPG о периоде Смутного времени в России. Проект планируют выпустить к 2024 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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В основу сюжета игры ляжет исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Книга рассказывает о периоде Смутного времени и борьбе русского народа с иностранными захватчиками. Среди героев — князь Дмитрий Пожарский, его соратник Кузьма Минин, Лжедмитрий II, польский король Сигизмунд III, царь Михаил Фёдорович Романов.

По словам выходца из Wargaming и Alawar Алексея Копцева, в центре сюжета «Смуты» будет русский князь Юрий Милославский, который вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским примет участие в формировании второго ополчения и борьбе с польскими захватчиками.