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17 минут назад

Власти выделят 260 млн рублей на создание игры про Смутное время

Чемпионат.com

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделила новосибирской студии Cyberia Limited 260 млн рублей на разработку компьютерной игры в жанре Action-RPG о периоде Смутного времени в России. Проект планируют выпустить к 2024 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Власти выделят 260 млн рублей на создание игры про Смутное время
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

В основу сюжета игры ляжет исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Книга рассказывает о периоде Смутного времени и борьбе русского народа с иностранными захватчиками. Среди героев — князь Дмитрий Пожарский, его соратник Кузьма Минин, Лжедмитрий II, польский король Сигизмунд III, царь Михаил Фёдорович Романов.

По словам выходца из Wargaming и Alawar Алексея Копцева, в центре сюжета «Смуты» будет русский князь Юрий Милославский, который вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским примет участие в формировании второго ополчения и борьбе с польскими захватчиками.

Основным источником вдохновения для разработчиков стала Ghost of Tsushima — эксклюзив для консолей PlayStation. Копцев отметил, что у российского проекта будет схожий мотив — «борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию».

Игры,Кузьма Минин,Михаил Романов,Дмитрий Пожарский,Коммерсант,
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