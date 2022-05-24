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1 час назад

По мультсериалу «Щенячий патруль» выпустят гонки в духе Mario Kart

Игромания.руиещё 1

Издательство Outright Games представило гоночную аркаду под названием PAW Patrol: Grand Prix — это игра с героями мультсериала «Щенячий патруль», очень напоминающая игры серии Mario Kart.

По мультсериалу «Щенячий патруль» выйдет идеальная гонка для детей
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игроки встретят Гончика (Чейза), Скай, Маршалла и других щенков, которым предстоит выиграть Щенячий кубок, соревнуясь на трассах Бухты приключений, горнолыжного курорта Джейка и джунглей. Всего ожидаются 11 трасс.

Катаясь, можно использовать различные бонусы, шарики с водой и снежки, и особые навыки героев. А мешать игрокам будет мэр Хамдингер, который «может напакостить в любой момент и превратить гонку в настоящую катастрофу». Кроме того, игра будет поддерживать сплитскрин для четырёх игроков.

«Гран-при» начнётся 30 сентября на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также Nintendo Switch и PC.

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