По мультсериалу «Щенячий патруль» выйдет идеальная гонка для детей

Издательство Outright Games представило гоночную аркаду под названием PAW Patrol: Grand Prix — это игра с героями мультсериала «Щенячий патруль», очень напоминающая игры серии Mario Kart.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игроки встретят Гончика (Чейза), Скай, Маршалла и других щенков, которым предстоит выиграть Щенячий кубок, соревнуясь на трассах Бухты приключений, горнолыжного курорта Джейка и джунглей. Всего ожидаются 11 трасс.

Катаясь, можно использовать различные бонусы, шарики с водой и снежки, и особые навыки героев. А мешать игрокам будет мэр Хамдингер, который «может напакостить в любой момент и превратить гонку в настоящую катастрофу». Кроме того, игра будет поддерживать сплитскрин для четырёх игроков.