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42 минуты назад

The International 2022 пройдёт в Сингапуре

Чемпионат.comиещё 1

Компания Valve объявила место проведения The International 2022 по DOTA 2. Крупнейший киберспортивный турнир пройдёт в Сингапуре, о чём сообщили в эфире мейджора ESL One Stockholm Dota 2022.

Подтвердилось место проведения The International 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее Valve в социальных сетях несколько раз намекала, где пройдёт The International 2022. Компания выкладывала фотографии с фигурками героев DOTA 2, на которых фанаты разглядели достопримечательности Сингапура.

В этом году The International станет одиннадцатым турниром серии. Предыдущий чемпионат по DOTA 2 прошёл в октябре 2021 года в Бухаресте, Румыния. Победителем стал российский клуб Team Spirit.

Valve пока не назвала даты проведения The International 2022. Вероятно, компания сделает это в августе во время мейджора PGL Arlington 2022.

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