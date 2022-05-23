Подтвердилось место проведения The International 2022

Компания Valve объявила место проведения The International 2022 по DOTA 2. Крупнейший киберспортивный турнир пройдёт в Сингапуре, о чём сообщили в эфире мейджора ESL One Stockholm Dota 2022.
Ранее Valve в социальных сетях несколько раз намекала, где пройдёт The International 2022. Компания выкладывала фотографии с фигурками героев DOTA 2, на которых фанаты разглядели достопримечательности Сингапура.
В этом году The International станет одиннадцатым турниром серии. Предыдущий чемпионат по DOTA 2 прошёл в октябре 2021 года в Бухаресте, Румыния. Победителем стал российский клуб Team Spirit.
Valve пока не назвала даты проведения The International 2022. Вероятно, компания сделает это в августе во время мейджора PGL Arlington 2022.
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