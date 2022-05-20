В России возродился спрос на консоли для 8- и 16-битных игр

Согласно исследованию аналитической платформы «Чек Индекс», после приостановки деятельности PlayStation на территории РФ в топы продаж вырвались старые консоли восьмибитной и шестнадцатибитной эпохи. Доля ретро-приставок выросла на 13% за год, тогда хотя оборот игровых консолей и подписочных онлайн-сервисов катастрофически снизился — на 78% и 83% соответственно.

Специалисты фирмы считают, что ситуацию можно объяснить позицией Sony. Продукты линейки PlayStation всегда занимали достаточно высокую позицию на российском рынке, однако после ввода санкций и региональных ограничений спрос на них предсказуемо упал. В то же время, современные версии классических консолей не так пострадали: они часто поставляются в комплекте с большим каталогом предустановленных игр.