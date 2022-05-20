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7 минут назад

Авторы F1 22 представили свежий геймплей заезда по трассе в Барселоне

MMO13

Компания Electronic Arts показала игровой процесс с трассы в Барселоне, которая появится в новом реалистичном гоночном симуляторе F1 22. Ранее разработчики показывали нам геймплей на Международном автодроме Майами, а сейчас мы можем взглянуть на заезд болида по испанской трассе.

Авторы F1 22 показали видео геймплея
Фото: MMO13MMO13

ВИДЕО

Данная локация представит 10 поворотов разной сложности, а также несколько удобных мест для агрессивного обгона. Напомним, что выход гоночного симулятора F1 22 запланирован на 1 июля 2022 года и станет доступен для PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

Ниже вы можете ознакомиться с игровым процессом наглядно:

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