Deus Ex и Tomb Raider ждет переиздание

2 мая холдинг Embracer Group объявил о покупке студий Crystal Dynamics, Eidos Montreal и Square Enix Montreal, а также прав на игровые франшизы. Среди них Deus Ex, Thief, Legacy of Kain и Tomb Raider. Сумма сделки составит около $ 300 млн.

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В рамках квартального отчёта руководство компании заявило, что у вышеупомянутых брендов есть огромный потенциал в том числе по созданию переизданий, ремейков и спин-оффов, включая сторонний медиаконтент.

Мы видим в этих франшизах большой потенциал не только с точки зрения создания продолжений, но и в разработке ремейков, ремастеров, спин-оффов и трансмедийных проектов.

Судя по всему, Embracer планирует отреставрировать культовые части Tomb Raider, Thief, Legacy of Kain и Deus Ex, а по некоторым из них даже выпустить ремейки. При этом компания может интегрировать бренды и в другие медиа, так что фанатов могут ждать, например, комиксы по Deus Ex или сериал по Thief.