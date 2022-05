Deus Ex и Tomb Raider ждет переиздание

2 мая холдинг Embracer Group объявил о покупке студий Crystal Dynamics, Eidos Montreal и Square Enix Montreal, а также прав на игровые франшизы. Среди них Deus Ex, Thief, Legacy of Kain и Tomb Raider . Сумма сделки составит около $ 300 млн.

Судя по всему, Embracer планирует отреставрировать культовые части Tomb Raider, Thief, Legacy of Kain и Deus Ex, а по некоторым из них даже выпустить ремейки. При этом компания может интегрировать бренды и в другие медиа, так что фанатов могут ждать, например, комиксы по Deus Ex или сериал по Thief.