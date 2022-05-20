Российские разработчики предложили создать отечественный движок для игр за миллиарды рублей

Администрация президента России 18 мая провела закрытую встречу с российскими разработчиками и продюсерами видеоигр. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке игровой разработки и в правительстве.
Участники встречи выявили две ключевые проблемы для индустрии: трудности с доступом к площадкам дистрибуции (App Store, Google Play и Steam) и риск отключения доступа к американским игровым движкам Unreal Engine и Unity, без которых невозможно создание игр.
Один из источников добавил, что на встрече рассказали о возможности разработать российский движок, однако его реализация «обойдется в миллиарды рублей» и потребует два-три года.
Также разработчики указали на заинтересованность продвижения своих проектов на китайском рынке, который «крайне зарегулирован». «Войти туда без административной помощи государства не выйдет», — отметил один из участников встречи. На встрече обсудили возможность выйти на рынок КНР с помощью новых паблишеров (издателей видеоигр. — прим. ред.).