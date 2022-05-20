Российские разработчики предложили создать отечественный движок для игр за миллиарды рублей

Администрация президента России 18 мая провела закрытую встречу с российскими разработчиками и продюсерами видеоигр. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке игровой разработки и в правительстве.

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Участники встречи выявили две ключевые проблемы для индустрии: трудности с доступом к площадкам дистрибуции (App Store, Google Play и Steam) и риск отключения доступа к американским игровым движкам Unreal Engine и Unity, без которых невозможно создание игр.

Один из источников добавил, что на встрече рассказали о возможности разработать российский движок, однако его реализация «обойдется в миллиарды рублей» и потребует два-три года.