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1 час назад

"Ъ": разработчики предложили создать российский движок для видеоигр за миллиарды рублей

Газета.Ruиещё 3

Администрация президента России 18 мая провела закрытую встречу с российскими разработчиками и продюсерами видеоигр. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке игровой разработки и в правительстве.

Российские разработчики предложили создать отечественный движок для игр за миллиарды рублей
Фото: Газета.руГазета.ру

Участники встречи выявили две ключевые проблемы для индустрии: трудности с доступом к площадкам дистрибуции (App Store, Google Play и Steam) и риск отключения доступа к американским игровым движкам Unreal Engine и Unity, без которых невозможно создание игр.

Один из источников добавил, что на встрече рассказали о возможности разработать российский движок, однако его реализация «обойдется в миллиарды рублей» и потребует два-три года.

Также разработчики указали на заинтересованность продвижения своих проектов на китайском рынке, который «крайне зарегулирован». «Войти туда без административной помощи государства не выйдет», — отметил один из участников встречи. На встрече обсудили возможность выйти на рынок КНР с помощью новых паблишеров (издателей видеоигр. — прим. ред.).

Игры,Администрация Президента РФ,Google,
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