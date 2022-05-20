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22 минуты назад

ArcheAge: вышло обновление «Истории о прошлом и будущем» с гильдийскими домами, боевым пропуском и другим

MMO13

My.Games объявила о выпуске большого обновления для MMORPG ArcheAge под названием «Истории о прошлом и будущем» с новыми сюжетами летописей, гильдийскими домами, боевым пропуском и многим другим.

Бесплатная MMORPG ArcheAge получила большое обновление "Истории о прошлом и будущем"
Фото: My.gamesMy.games

Сюжет «Призрачные паруса» позволит узнать загадочную историю корабля-призрака и его бессмертной команды, а летопись «Инженер кошмаров» — выяснить личность таинственного путника, появившегося на Изначальном материке.

Другие нововведения включают долгожданную возможность строительства гильдийского дома для кланов, который также позволяет обзавестись несколькими специальными эффектами. Еще появился новый боевой пропуск, откуда можно получить нового боевого питомца, ресурсы, различные предметы и уникальный титул «Все страньше и страньше».

Любители королевской битвы оценят новый сезон. Принять участие и заработать больше медных драконов разрешается до 16 июня.

Ниже вы можете видеть трейлер обновления с наглядной демонстрацией нововведений:

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