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1 час назад

Космическая стратегия Stellaris временно стала бесплатной в Steam

CyberSport.ru

Пользователи цифрового магазина Steam могут бесплатно опробовать глобальную стратегию в космическом сеттинге Stellaris. Акция продлится до 23 мая.

Stellaris можно временно скачать бесплатно на ПК
Фото: CyberSportCyberSport

Помимо этого, до 26 мая Stellaris можно будет приобрести со скидкой 80% — за ₽140 вместо ₽699. Это самая низкая цена на игру с момента её релиза на площадке Valve. Издательство Paradox Interactive также временно снизило стоимость почти на все дополнения для стратегии, помимо последних двух.

Релиз Stellaris состоялся 9 мая 2016 года на ПК и 26 февраля 2018-го на PlayStation 4 и Xbox One. Средняя оценка стратегии на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 78 баллов из 100 от прессы и 7,9 из 10 от пользователей.

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