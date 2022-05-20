Stellaris можно временно скачать бесплатно на ПК

Помимо этого, до 26 мая Stellaris можно будет приобрести со скидкой 80% — за ₽140 вместо ₽699. Это самая низкая цена на игру с момента её релиза на площадке Valve. Издательство Paradox Interactive также временно снизило стоимость почти на все дополнения для стратегии, помимо последних двух.