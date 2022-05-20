Stellaris можно временно скачать бесплатно на ПК

Пользователи цифрового магазина Steam могут бесплатно опробовать глобальную стратегию в космическом сеттинге Stellaris. Акция продлится до 23 мая.
Помимо этого, до 26 мая Stellaris можно будет приобрести со скидкой 80% — за ₽140 вместо ₽699. Это самая низкая цена на игру с момента её релиза на площадке Valve. Издательство Paradox Interactive также временно снизило стоимость почти на все дополнения для стратегии, помимо последних двух.
Релиз Stellaris состоялся 9 мая 2016 года на ПК и 26 февраля 2018-го на PlayStation 4 и Xbox One. Средняя оценка стратегии на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 78 баллов из 100 от прессы и 7,9 из 10 от пользователей.