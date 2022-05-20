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1 час назад

СМИ: мобильная MMORPG Bless Eternal выйдет в Корее

MMO13

Корейский портал pinpointnews.co.kr, ссылаясь на внутренние источники, опубликовал информацию о скором выходе мобильной MMORPG Bless Eternal в Южной Корее.

Мобильная MMORPG Bless Eternal выйдет в Корее
Фото: СкриншотСкриншот

Согласно статье, Longtu Games находятся на завершающей стадии локализации, а внешний маркетинг, включая предварительное бронирование, начнется в июне. Релиз игры ожидается в июле 2022 года.

Стоит отметить, что в репортаже также отмечаются некие «интимные подробности». Изначально Bless Eternal должна была выйти в 2020 году в Корее. Но этого не произошло из-за предварительных тестов, которые были неудовлетворительными по причине огромного количества внутриигровых ошибок. В дальнейшем, первоочередной релиз перенесли на китайский регион и как известно, он состоялся в 2021 году.

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