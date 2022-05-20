Мобильная MMORPG Bless Eternal выйдет в Корее

Стоит отметить, что в репортаже также отмечаются некие «интимные подробности». Изначально Bless Eternal должна была выйти в 2020 году в Корее. Но этого не произошло из-за предварительных тестов, которые были неудовлетворительными по причине огромного количества внутриигровых ошибок. В дальнейшем, первоочередной релиз перенесли на китайский регион и как известно, он состоялся в 2021 году.