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1 час назад

The Callisto Protocol попала на обложку GameInformer

Чемпионат.comиещё 1

Создатель Dead Space Глен Скофилд обещал новость про The Callisto Protocol? Получите: грядущий научно-фантастический хоррор стал главной темой свежего номера журнала GameInformer.

The Callisto Protocol попала на обложку GameInformer
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В течение месяца (на самом деле куда раньше) журналисты раскроют множество особенностей игры. Более того, мы уже знаем кое-что новое — к примеру, хоть The Callisto Protocol и кажется духовной наследницей Dead Space, она сильно отличается от своего прародителя.

Мы увидели как протагонист Джейкоб Ли пытается пережить ужасы на космической тюрьме.

GameInformer обещает показать первый геймплей хоррора, а также рассказать о том, как разработчики добиваются высокого напряжения и как вообще работает игровой процесс в The Callisto Protocol.

Игра всё ещё заявлена к релизу в этом году на PS5, Xbox Series и ПК.

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