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37 минут назад

4X-стратегия Old World получила DLC, которое можно забрать бесплатно в течение двух недель

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Для 4X-стратегии Old World вышло первое платное дополнение Heroes of the Aegean, но в течение ограниченного времени его можно забрать бесплатно. DLC будет доступно всем, кто приобретет игру в течение двух недель на любой площадке. После этого цена составит 399 рублей.

Для стратегии Old World можно бесплатно скачать новое дополнение
Фото: SteamSteam

Heroes of the Aegean включает в себя шесть исторических сценариев, в которых необходимо управлять самыми известными генералами и лидерами Древней Греции, от Леонида до Александра Македонского. Игроки смогут по-своему интерпретировать такие известные исторические события, как Марафонская битва, Война диадохов и Фермопильское сражение. Также появилась новая цивилизация хеттов.

Вместе с выходом дополнения период эксклюзивности с Epic Games Store подошел к концу. Теперь Old World продается не только в этом магазине, но также в Steam и GOG, где действует скидка в размере 10%.

Наконец, разработчики добавили в Old World локализации на несколько новых языков, таких как русский, китайский (упрощенный и традиционный), японский, испанский, французский и немецкий.

Игры,Александр Македонский,
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