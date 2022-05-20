Для стратегии Old World можно бесплатно скачать новое дополнение

Для 4X-стратегии Old World вышло первое платное дополнение Heroes of the Aegean, но в течение ограниченного времени его можно забрать бесплатно. DLC будет доступно всем, кто приобретет игру в течение двух недель на любой площадке. После этого цена составит 399 рублей.

Фото: Steam Steam

Heroes of the Aegean включает в себя шесть исторических сценариев, в которых необходимо управлять самыми известными генералами и лидерами Древней Греции, от Леонида до Александра Македонского. Игроки смогут по-своему интерпретировать такие известные исторические события, как Марафонская битва, Война диадохов и Фермопильское сражение. Также появилась новая цивилизация хеттов.

Вместе с выходом дополнения период эксклюзивности с Epic Games Store подошел к концу. Теперь Old World продается не только в этом магазине, но также в Steam и GOG, где действует скидка в размере 10%.