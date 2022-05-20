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14 минут назад

«Аллоды Онлайн» могут перейти на более современный движок

Игромания.ру

Разработчики «Аллодов Онлайн» переводят проект на х64 архитектуру процессоров и на поддержку рендером и клиентом версии DirectX 11 и его системы шейдеров, рассказал руководитель проекта Антон Турищев в интервью порталу GoHa.Ru.

Российская MMORPG «Аллоды Онлайн» может стать еще краше
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Также Турищев заметил, что компания не планирует повышать стоимость подписки. Что касается обновлений, то в ближайшее время авторы игры должны улучшить классовый баланс и крафтовые профессии, сделать полишинг прокачки персонажа и обновить механику вхождения в хай-энд геймплей на максимальном уровне. В относительно ближайшее время выйдет крупный патч с продолжением сюжета, новыми локациями и масштабной PvP-активностью.

«Следующий сюжетный отрывок будет посвящен конфликту Детей и Экспедиции. Игроку нужно будет окончательно выбрать сторону, к которой он примкнет. Но стоит опасаться действий Иркаллы и Нихаза, пока Смеяна и Всематерь воюют друг с другом, Тьма продолжает реализацию своих планов.

В будущем игроков ждет финал сюжета в Эдеме, за которым последуют события, значительно изменяющие расстановку сил в самом Сарнауте. И в версии 14.0 придется разбираться с последствиями своих же действий. Эти происшествия затронут весь мир, даже такие его уголки, которые доселе оставались сокрытыми».

Антон Турищев, руководитель проекта «Аллоды Онлайн»

Ранее в комментарии для «Игромании» Антон Турищев рассказал, что онлайн игры по сравнению с тем же периодом 2021 года вырос больше, чем в восемь раз, регистрации выросли в десятки раз. В 2022 году разработчики открыли три сервера — «Звезда Удачи», «Приют» и «Звёздная Тропа». Причём до этого года «Аллоды Онлайн» обходились одним подписочным сервером.

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