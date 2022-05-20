Российская MMORPG «Аллоды Онлайн» может стать еще краше

«Следующий сюжетный отрывок будет посвящен конфликту Детей и Экспедиции. Игроку нужно будет окончательно выбрать сторону, к которой он примкнет. Но стоит опасаться действий Иркаллы и Нихаза, пока Смеяна и Всематерь воюют друг с другом, Тьма продолжает реализацию своих планов.



В будущем игроков ждет финал сюжета в Эдеме, за которым последуют события, значительно изменяющие расстановку сил в самом Сарнауте. И в версии 14.0 придется разбираться с последствиями своих же действий. Эти происшествия затронут весь мир, даже такие его уголки, которые доселе оставались сокрытыми».