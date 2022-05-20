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52 минуты назад

В Epic Games Store стартовала гигантская 75%-распродажа и раздача игр

Ferra.ruиещё 1

Epic Games продолжает прикладывать немалые усилия к продвижению своего магазина игр. Так, например, компания объявила об очередной распродаже со скидками до 75%.

В Epic Games Store стартовала гигантская распродажа и раздача игр
Фото: Ferra.ruFerra.ru

К столь масштабному событию игровой разработчик также приурочил еженедельную раздачу четырёх крупных блокбастеров. Их список на данный момент всё ещё неизвестен, но уже сейчас ясно, что в EGS, в течение месяца, каждый четверг будет появляться новый бесплатный хит.

Распродажа откроет четырёхнедельный цикл бесплатных игр-блокбастеров из хранилища Epic, неограниченных купонов Мегараспродажи Epic Store со скидками 25%, Мегапредложений и линеек товаров со скидками до 75%. Epic Games

Сообщается, что участие в распродаже примут свыше 1600 проектов. При этом каждый покупатель, который приобретёт какой-либо проект в период акции, получит бесплатный купон со скидкой 25%.

Отметим, что акция продлится до 16 июня.

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