Названа самая продаваемая игры недели в Steam

Вампирская выживалка V Rising, которая вышла в ранний доступ 17 мая, стала лидером продаж в Steam.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игра оказалась на первом месте чарта менее чем за 24 часа после релиза. Ей удалось обойти свежую Arma Reforger и инди-хит Little Witch in the Woods.

На момент написания новости у V Rising 83% положительных обзоров, а число одновременных игроков составило свыше 69,5 тыс человек.