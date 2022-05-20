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22 минуты назад

Вампирская выживалка V Rising стала лидером продаж в Steam

Игромания.ру

Вампирская выживалка V Rising, которая вышла в ранний доступ 17 мая, стала лидером продаж в Steam.

Названа самая продаваемая игры недели в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игра оказалась на первом месте чарта менее чем за 24 часа после релиза. Ей удалось обойти свежую Arma Reforger и инди-хит Little Witch in the Woods.

На момент написания новости у V Rising 83% положительных обзоров, а число одновременных игроков составило свыше 69,5 тыс человек.

В V Rising (доступна только на PC) игрокам в роли вампиров предстоит выживать в мире, полном опасностей — для этого нужно заниматься поиском полезных ресурсов, сражаться с различными противниками, восстанавливать свой замок, призывать союзников и захватывать территории.

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