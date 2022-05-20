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51 минуту назад

В России продажи приставок в апреле сократились на 81%

FBM.ruиещё 1

В России упали объемы продаж игровых конослей.

В России упали продажи приставок
Фото: FBM.ruFBM.ru

Соответствующие данные были получены в результате проведенного исследования «Чек индекса» компанией «Платформа ОФД», ежедневно обрабатывающей свыше 50 миллионов кассовых чеков. В отчете указывается, что объем продаж игровых приставок в денежном выражении в апреле сократился «год к году» на 78%, с января — на 81%.

Кроме того, средний чек в этом сегменте составил 31 тыс. 895 руб., что на 21% ниже, чем в 2021 г., и на 68% ниже, чем в январе. Также сократился и объем продаж подписок на игры – на 42% по сравнению с прошлогодними показателями, на 83% — с января текущего года. Эксперты объяснили это тем, что обычно высокую долю в продажах занимали игры для PlayStation, однако в марте некоторые сервисы Sony стали недоступны в России, что сказалось на рынке.

В компании отметили, что в топе продаж в сегменте консолей вырвались приставки для классических 8 и 16-битных игр на ТВ-мониторе. Объем продаж здесь увеличился «год к году» на 13%. Средний чек на подобные приставки в апреле был 3 тыс. 530 руб. Ретро-девайсы были популярны в 90-е годы — сейчас многие подобные гаджеты были адаптированы под использование на современных телевизорах и мониторах.

В марте Sony Interactive Entertainment заявила, что приостановит поставки в Российскую Федерацию. Представители компании тогда подчеркнули, что PlayStation Store также больше не будет доступен в стране.

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