Инсайдер рассказал, о чем будет следующая игра в серии Star Wars

Во время разговора о слухах, касающихся сиквела Fallen Order, был затронут вопрос, кто станет главным героем тайтла. Ведущий отметил, что многие игроки хотели бы сыграть за союзников джедая, например за Сестру ночи Меррин или бывшего джедая Цере Джанда, но, по словам Грабба, главным протагонистом останется Кестис. Журналист допустил возможность того, что Кэл будет не единственным играбельным героем, но уточнил, что не обладает достоверной информацией на этот счет.