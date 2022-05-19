Инсайдер рассказал, о чем будет следующая игра в серии Star Wars

Главным героем Star Wars Jedi: Survivor (предполагаемое название), сиквела Fallen Order, станет герой оригинала Кэл Кестис. Об этом сообщил игровой журналист Джефф Грабб в подкасте GamesBeat.
Во время разговора о слухах, касающихся сиквела Fallen Order, был затронут вопрос, кто станет главным героем тайтла. Ведущий отметил, что многие игроки хотели бы сыграть за союзников джедая, например за Сестру ночи Меррин или бывшего джедая Цере Джанда, но, по словам Грабба, главным протагонистом останется Кестис. Журналист допустил возможность того, что Кэл будет не единственным играбельным героем, но уточнил, что не обладает достоверной информацией на этот счет.
Star Wars Jedi: Fallen Order вышла 15 ноября 2019 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Средняя оценка игры на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 81 балл из 100 от прессы и 8 из 10 от пользователей.
Ранее бывшая сотрудница Respawn Entertainment рассказала, что место Кэла Кестиса могла занять темнокожая женщина, но руководители проекта отказались от этого.