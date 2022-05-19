Президент Microsoft: покупка Activision Blizzard идёт быстро

19 мая президент и вице-председатель Microsoft Брэд Смит дал интервью бельгийской газете L'Écho. Во время беседы с журналистом Смит рассказал о прогрессе по покупке Activision Blizzard.

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По его словам, приобретение компании продвигается довольно быстро и хорошо. Смит отметил, что в целом этот процесс долгий, однако он того стоит.

Это всё происходит быстро. Во всяком случае, для покупки такого масштаба. Мы сейчас постоянно отвечаем на различные вопросы, оно и понятно. Очевидно, что чем быстрее сделка закроется, тем будет лучше.