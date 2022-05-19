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49 минут назад

В новом трейлере Sniper Elite 5 показали зрелищные убийства

Чемпионат.com

Разработчики Sniper Elite 5 из студии Rebellion продолжают завлекать геймеров. Авторы выпустили новый трейлер шутера и показали его фишку — зрелищные убийства с рентгеном.

В Sniper Elite 5 показали зрелищные убийства
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В ролике можно увидеть, как главный герой расправляется с нацистами и бьёт точно в цель. При убийстве отображается рентген противника и показывается всё детально. Например, как пуля входит в череп и пробивает мозг. Конечно, выжить после этого возможно только в какой-нибудь Mortal Kombat.

ВИДЕО

Протагонистом тайтла выступит Карл Фейрберн, который будет противостоять немецким войскам во Франции 1944 года. Игра выйдет уже 26 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch. С первого дня проект попадёт в подписку Xbox Game Pass.

Игры,Карл Фейрберн,
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