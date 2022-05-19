В Sniper Elite 5 показали зрелищные убийства

В ролике можно увидеть, как главный герой расправляется с нацистами и бьёт точно в цель. При убийстве отображается рентген противника и показывается всё детально. Например, как пуля входит в череп и пробивает мозг. Конечно, выжить после этого возможно только в какой-нибудь Mortal Kombat.