Пять пошаговых стратегий, похожих на Songs of Conquest

Стратегия Songs of Conquest, недавно вышедшая в ранний доступ Steam, создала неожиданно большой хайп для инди-игры от крохотной студии. Поклонники пошаговых тактик и профессиональные критики в один голос называют ее истинной наследницей «Героев Меча и Магии». Правда, параллельно все те же люди отмечают, что игре предстоит проделать долгий путь, прежде чем авторы раскроют весь ее потенциал — как ни крути, ранний доступ только-только начался.

Многим этот момент никак не помешает получать удовольствие от Songs of Conquest, но что если вы хотите дождаться полноценного релиза или хотя бы нескольких крупных обновлений? Не вопрос — в этой подборке мы собрали пять игр, которые утолят жажду старомодных пошаговых стратегий.

Heroes of Might and Magic III

На Западе «Герои Меча и Магии» известны в основном как спин-офф классической RPG-серии Might and Magic, но в сердцах многих русскоязычных геймеров третьи «Герои» всегда будут занимать особое место. Heroes of Might and Magic III — настоящий монолит жанра пошаговых стратегий, который почти ни капли не состарился за прошедшие двадцать лет. Ностальгия здесь совершенно не при чем. Просто формула геймплея, созданная New World Computing, оказалась настолько долгоиграющей, что многие разработчики и по сей день тщетно пытаются повторить ее успех — она пережила даже собственных авторов. Тонны контента, множество играбельных фракций, бесконечный простор для тактики, прокачки героя и компоновки войск… Словом, непревзойденная классика, которая до сих пор более чем популярна. Но на всякий случай предупредим — не трогайте HD-переиздание, оригинал лучше.

Heroes of Might and Magic V

Несмотря на блестящую репутацию и высокие продажи третьей части, через несколько лет франшиза зашла в тупик. Вскоре после выхода спорной Heroes of Might and Magic IV студия New World Computing была расформирована на фоне банкротства 3DO Company. Права на интеллектуальную собственность перешли в распоряжение Ubisoft, от которой никто не ждал ничего хорошего… Но Heroes of Might and Magic V стала неожиданно приятным сюрпризом. Первая полностью трехмерная игра цикла грамотно осовременила ключевые идеи предшественников, не потеряв фирменной глубины и харизмы. Наверное, французы неспроста поручили работу над проектом отечественной студии Nival — разработчики явно были поклонниками серии, которые четко понимали, почему она так хороша.

King’s Bounty: Легенда о рыцаре

Игра, некогда послужившая идейной прародительницей «Героев Меча и Магии», тоже нашла вторую жизнь несмотря на гибель своих создателей. После закрытия New World Computing и 3DO Company права на King’s Bounty выкупило российское издательство 1C Entertainment, которое поручило создание нового проекта по франшизе студии Katauri Interactive — и разработчики прекрасно справились с задачей. «King’s Bounty: Легенда о рыцаре» — не столько пошаговая стратегия, сколько фэнтезийная RPG в духе творчества Терри Пратчетта. Яркая, обаятельная и безумно богатая самыми разными персонажами, ситуациями и приключениями. Без сетевого мультиплеера авторам не нужно было беспокоиться о балансе, так что они смогли дать волю своей фантазии: несмотря на нарочито комедийный тон повествования, разбираться в тонкостях механик здесь можно очень долго. А если одной игры вам вдруг покажется мало, то не беда — на фоне успеха перезапуска студия выпустила цикл самостоятельных дополнений, которые предлагают еще больше всяческого контента.

Disciples II: Dark Prophecy

Между фанатами Disciples II и Heroes of Might and Magic III в свое время существовала такая же странная вражда, как между поклонниками Lineage II и World of Warcraft. «Герои» якобы были единственно верной, лучшей стратегией, тогда как Disciples считалась выбором эстетов, которые подчеркнуто не хотят быть как все. Вместо ярких красок и волшебства — мрак готического фэнтези, вместо масштабных пошаговых сражений — напряженные тактические битвы, где акцент сделан на индивидуальных способностях юнитов. Disciples безусловно позаимствовала у «Героев» базовые механики, однако построила на их основе принципиально другой комплексный геймплей, покоривший немало геймеров.

Age of Wonders III

Age of Wonders III — одна из немногих относительно недавних игр, которые адекватно занимают вакантную нишу Heroes of Might and Magic. Она ощущается как нечто среднее между «Героями» и «Цивилизацией» Сида Мейера: помимо прокачки собственного героя здесь нужно также заботиться о благополучии королевства. Широкий арсенал магических заклинаний, большой бестиарий боевых юнитов, множество способностей, артефактов — все привычные нюансы на месте. Но помимо них Age of Wonders III значительно переработала боевую систему: в пошаговых сражениях на разлинованных полях важно учитывать не только состав армий, но и ландшафт — например, размещать лучников в лесу, чтобы укрыть их от вражеской контратаки. Конечно, игра не лишена недостатков, но в целом достойна внимания, если вы соскучились по вдумчивым пошаговым стратегиям.