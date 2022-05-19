Тираж новой игры по «Зловещим мертвецам» перевалил за 500 тыс. копий за 5 дней

13 мая состоялся релиз Evil Dead: The Game по «Зловещим мертвецам». Всего за пять дней после выхода игра разошлась тиражом более чем в 500 тыс. копий. Для подобного проекта это очень хороший результат.

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Об этом сообщила компания Embracer Group, владеющая студией Saber Interactive, которая тайтл и разработала. Такими темпами экшен уже скоро достигнет 1 млн проданных копий.

Evil Dead: The Game — кооперативный ассиметричный экшен по известной франшизе. В сетевом режиме команда из четырёх выживших противостоит одному демону. Также в проекте есть и одиночные миссии.