В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
31 минуту назад

Тираж новой игры по «Зловещим мертвецам» перевалил за 500 тыс. копий за 5 дней

Чемпионат.com

13 мая состоялся релиз Evil Dead: The Game по «Зловещим мертвецам». Всего за пять дней после выхода игра разошлась тиражом более чем в 500 тыс. копий. Для подобного проекта это очень хороший результат.

Тираж новой игры по «Зловещим мертвецам» перевалил за 500 тыс. копий за 5 дней
Фото: Скриншот экранаСкриншот экрана

Об этом сообщила компания Embracer Group, владеющая студией Saber Interactive, которая тайтл и разработала. Такими темпами экшен уже скоро достигнет 1 млн проданных копий.

Evil Dead: The Game — кооперативный ассиметричный экшен по известной франшизе. В сетевом режиме команда из четырёх выживших противостоит одному демону. Также в проекте есть и одиночные миссии.

Evil Dead: The Game, кстати, доступна в России на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители