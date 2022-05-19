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1 час назад

Разработчики модификации Fallout: London представили новый трейлер

CyberSport.ru

Fallout: London, глобальная модификация Fallout 4, получила новый трейлер. Ролик доступен на YouTube.

Разработчики модификации Fallout: London представили новый трейлер
Фото: Скрин экранаСкрин экрана

Видео демонстрирует новые подробности игры. В частности, в трейлере впервые упоминается, что играть предстоит за Путника (Wayfarer), который столкнется с «последствиями войны за ресурсы и классовым сообществом довоенной Британии».

Разработчики обещают полностью оригинальный контент, сопоставимый по объему с официальной игрой. При этом в Британии отсутствуют некоторые привычные для серии вещи вроде Убежищ и супермутантов, но есть свои уникальные черты вроде работающих поездов и кораблей, гигантских радиоактивных бобров и системы метрополитена.

Дата выхода Fallout: London остается неизвестной. Мод будет доступен бесплатно и потребует наличия ПК-версии Fallout 4. Ранее стало известно, что главный сценарист мода Стефани Siren Захардис была нанята Bethesda.

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