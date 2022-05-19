В последнем обновлении из Battlefield 2042 удалили один из игровых режимов

По словам разработчиков, 128 игроков в «Прорыве» приводят к слишком хаотичному геймплею, и снижение максимума до 64 должно привести к более тактическому игровому опыту. При этом в режиме «Завоевание» (Conquest) игроки по-прежнему смогут участвовать в битвах до 128 человек. Кроме сокращения количества пользователей, в «Прорыве» также будут изменены некоторые из карт, в частности Hourglass, Breakaway и Renewal. Их размер будет уменьшен, чтобы уровни не создавали ощущения пустоты при снизившемся количестве участников сражения.