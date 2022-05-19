Руководитель «Аллодов Онлайн» рассказал о будущем MMORPG

Руководитель проекта «Аллоды Онлайн» Антон Турищев дал большое интервью изданию Goha. Он поделился планами на ближайшее будущее игры и рассказал о грядущих технических улучшениях MMORPG. Выбрали главное из материала.

Популярность «Аллодов Онлайн» выросла приблизительно в 8 раз после ухода крупных западных компаний с отечественного рынка. Например, подписку на World of Warcraft российские пользователи не могут оплатить ещё с начала марта. В итоге фанаты MMORPG пробуют новые проекты — в том числе и российские.