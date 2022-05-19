Ремейк Final Fantasy 7 решили оживить

Ремейк Final Fantasy 7 вышел больше двух лет назад, однако с тех пор разработчики хранят молчание о продолжении. Фанаты с нетерпением ждут новых приключений Клауда и его друзей — и совсем скоро ожидание наконец завершится.

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Геймдиректор ремейка Тэцуя Номура заявил, что поделится с игроками некими важными новостями по ремейку уже в июне. Судя по всему, именно тогда и состоится анонс продолжения, в котором авторы завершат историю, начатую более двух лет назад.