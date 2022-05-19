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1 час назад

Продолжение ремейка Final Fantasy 7 анонсируют в июне

Чемпионат.com

Ремейк Final Fantasy 7 вышел больше двух лет назад, однако с тех пор разработчики хранят молчание о продолжении. Фанаты с нетерпением ждут новых приключений Клауда и его друзей — и совсем скоро ожидание наконец завершится.

Ремейк Final Fantasy 7 решили оживить
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Геймдиректор ремейка Тэцуя Номура заявил, что поделится с игроками некими важными новостями по ремейку уже в июне. Судя по всему, именно тогда и состоится анонс продолжения, в котором авторы завершат историю, начатую более двух лет назад.

Возможно, фанатов ждёт и полноценная презентация Final Fantasy 16, новый трейлер которой уже готов. Игроков наверняка ждут и другие сюрпризы, которые приурочат к 35-летию культовой серии.

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Игры,Тэцуя Номура,
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