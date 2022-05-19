Разработчиков Warframe уличили в работе над новой игрой

Студия Digital Extremes, ответственная за кооперативный шутер от третьего лица Warframe, недавно зарегистрировала новую торговую марку Soulframe. На данный момент неизвестно, с чем она будет связана. Не исключено, что это название нового проекта во вселенной — например, мобильного.

Фото: MMO13 MMO13

Скорее всего, подробности мы узнаем уже 16 июня. Именно в этот день пройдет презентация TennoCon 2022, во время которой должны произойти важные анонсы, связанные с Warframe. Так или иначе, нам остается ждать официальной информации.