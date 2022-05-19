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1 час назад

Разработчики Warframe зарегистрировали торговую марку Soulframe

MMO13

Студия Digital Extremes, ответственная за кооперативный шутер от третьего лица Warframe, недавно зарегистрировала новую торговую марку Soulframe. На данный момент неизвестно, с чем она будет связана. Не исключено, что это название нового проекта во вселенной — например, мобильного.

Разработчиков Warframe уличили в работе над новой игрой
Фото: MMO13MMO13

Скорее всего, подробности мы узнаем уже 16 июня. Именно в этот день пройдет презентация TennoCon 2022, во время которой должны произойти важные анонсы, связанные с Warframe. Так или иначе, нам остается ждать официальной информации.

Напомним, что в прошлом месяце для Warframe вышло крупное обновление Angels of the Zariman, которое добавило нового варфрейма, продолжение сюжетной линии, систему жилья, социальный центр для игроков и другое.

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