Названа дата выхода крупного обновления Albion Online

Прошел всего месяц с момента анонса большого обновления «В пекло» для MMORPG Albion Online, а разработчики уже объявили дату выхода. И как оказалось, она очень близка.
Уже 8 июня пользователи смогут испытать: значительные изменения магических посохов, узреть улучшенные замки и замковые заставы, новую Кристальную арену, усовершенствования Кристальной лиги, попутешествовать с помощью новых городов-порталов по Запределью. Также появится новый интерфейс активностей, навыки, новые удобства для игры и многое другое.
Обновление выйдет очень большим и ознакомиться с подробным списком изменений вы можете на официальном сайте.