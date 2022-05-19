Названа дата выхода крупного обновления Albion Online

Прошел всего месяц с момента анонса большого обновления «В пекло» для MMORPG Albion Online, а разработчики уже объявили дату выхода. И как оказалось, она очень близка.

Фото: MMO13 MMO13

Уже 8 июня пользователи смогут испытать: значительные изменения магических посохов, узреть улучшенные замки и замковые заставы, новую Кристальную арену, усовершенствования Кристальной лиги, попутешествовать с помощью новых городов-порталов по Запределью. Также появится новый интерфейс активностей, навыки, новые удобства для игры и многое другое.