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30 минут назад

«Дождливая ночь» — авторы Hogwarts Legacy выпустили ASMR-ролик с пейзажами Хогвартса

Чемпионат.comиещё 1

Авторы Hogwarts Legacy — новой игры во вселенной «Гарри Поттера» — выпустили 20-минутный трейлер, выполненный в стиле ASMR. Ролик называется «Дождливая весенняя ночь» и посвящён созерцанию дождливых окрестностей Хогвартса под приятный эмбиент и звуки природы.

Авторы Hogwarts Legacy выпустили атмосферный ASMR-ролик
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Тихим весенним вечером в Hogwarts Legacy пошёл дождь. Самое время расслабиться, прогуляться по территории замка и дойти до деревушки Хогсмид. Наслаждайтесь звуками волшебного мира.

ВИДЕО

Судя по всему, 20-минутным видео авторы хотели показать фанатам проделанную работу над школой чародейства и волшебства и её окрестностями.

Ранее авторы Hogwarts Legacy показали гербы факультетов Хогвартса: Гриффиндора, Пуффендуя, Когтеврана и Слизерина. Напомним, выход игры состоится в конце 2022 года на ПК и консолях.

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Игры,Гарри Поттер,
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