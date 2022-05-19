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59 минут назад

Nacon подвинула новую Test Drive Unlimited на 2023 год

Riot Pixels

Издатель Nacon сдвинул релиз Test Drive Unlimited: Solar Crown с 22 сентября нынешнего года на 2023-й. Заодно он избавился от балласта — версий для PS4 и Xbox One. Разработчики из Kylotonn теперь держат в уме PC, PS5, Xbox Series и Switch.

Test Drive Unlimited опять не повезло
Фото: STEAMSTEAM

Test Drive Unlimited: Solar Crown — гонка с открытым миром. Разъезжать игроки будут по острову Гонконг. Kylotonn пообещала воссоздать в игре 550 км дорог. Вам предложат примкнуть к одной из группировок — Streets или Sharps. Штаб-квартира первых — в промышленном районе Wan Chai, штаб вторых — на крыше современной высотки в Western District.

Перенос связан с тем, что авторы хотят добавить в TDU что-то новенькое. И провести больше раундов закрытого бета-тестирования.

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