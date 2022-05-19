Test Drive Unlimited опять не повезло

Издатель Nacon сдвинул релиз Test Drive Unlimited: Solar Crown с 22 сентября нынешнего года на 2023-й. Заодно он избавился от балласта — версий для PS4 и Xbox One. Разработчики из Kylotonn теперь держат в уме PC, PS5, Xbox Series и Switch.

Фото: STEAM STEAM

Test Drive Unlimited: Solar Crown — гонка с открытым миром. Разъезжать игроки будут по острову Гонконг. Kylotonn пообещала воссоздать в игре 550 км дорог. Вам предложат примкнуть к одной из группировок — Streets или Sharps. Штаб-квартира первых — в промышленном районе Wan Chai, штаб вторых — на крыше современной высотки в Western District.