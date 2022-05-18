Саудовская Аравия купила кусочек Nintendo

Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел 5,01% акций Nintendo — пятую по величине долю в японской видеоигровой компании. Об этом сообщил портал Bloomberg.
В последние годы Саудовская Аравия активно инвестирует в игровую индустрию. В феврале 2021 года Суверенный фонд приобрёл акции Activision Blizzard, Electronic Arts и Take-Two Interactive на общую сумму в $3 млрд. В феврале 2022-го организация купила по 5% акций Capcom и Nexon — они обошлись ей в $1 млрд. А в апреле компания наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда Electronic Gaming Development приобрела 96% акций японской студии SNK.
Ранее сообщалось, что Nintendo отгрузила 107,65 млн консолей Switch. Тираж за прошедший финансовый квартал составил 4,11 млн устройств. Таким образом гибридный гаджет стал пятой самой популярной консолью в истории, обойдя оригинальную PlayStation.