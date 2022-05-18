Саудовская Аравия купила кусочек Nintendo

В последние годы Саудовская Аравия активно инвестирует в игровую индустрию. В феврале 2021 года Суверенный фонд приобрёл акции Activision Blizzard, Electronic Arts и Take-Two Interactive на общую сумму в $3 млрд. В феврале 2022-го организация купила по 5% акций Capcom и Nexon — они обошлись ей в $1 млрд. А в апреле компания наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда Electronic Gaming Development приобрела 96% акций японской студии SNK.