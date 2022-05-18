Minecraft скрестили с Angry Birds

Создатели Minecraft выпустили дополнение-кроссовер, посвящённое Angry Birds. Оно добавляет в популярную песочницу новый мир и знакомых по казуальному хиту персонажей. Геймерам же предстоит спасать птичек от злобных свиней.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Освобождённый персонаж может стать играбельным — как и в случае с оригинальной Angry Birds, каждой птице присущи свои уникальные навыки. Также дополнение добавляет в мир Minecraft интерактивные объекты, вроде знаменитой рогатки, которую можно использовать по её прямому назначению.