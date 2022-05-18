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11 минут назад

Для Minecraft вышло дополнение-кроссовер с Angry Birds

Игромания.ру

Создатели Minecraft выпустили дополнение-кроссовер, посвящённое Angry Birds. Оно добавляет в популярную песочницу новый мир и знакомых по казуальному хиту персонажей. Геймерам же предстоит спасать птичек от злобных свиней.

Minecraft скрестили с Angry Birds
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Освобождённый персонаж может стать играбельным — как и в случае с оригинальной Angry Birds, каждой птице присущи свои уникальные навыки. Также дополнение добавляет в мир Minecraft интерактивные объекты, вроде знаменитой рогатки, которую можно использовать по её прямому назначению.

Приобрести дополнение можно в магазине Minecraft за 1 340 жетонов. За покупку дают тематическое худи для героя.

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