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49 минут назад

СМИ: Activision использовала «калькулятор инклюзивности» на персонажах Super Mario ещё в 2017 году

CyberSport.ruиещё 1

Издательство мобильных игр King, подразделение Activision Blizzard, демонстрировало инструмент по оценке разнообразия и инклюзивности Diversity Space Tool на выставке GDC 2017. Об этом сообщил портал Kotaku.

Activision проверила "Марио" на гендерную правильность
Фото: CyberSportCyberSport

Согласно заявлению Activision Blizzard, Diversity Space Tool находится лишь на стадии тестирования. Несмотря на это, в сети обнаружили презентацию, на которой представители компании оценивали персонажей серии Super Mario аналогичным методом.

Докладчик King пришла к выводу, что франшиза Super Mario недостаточно репрезентативна. Персонажи получили низкие баллы из-за того, что все они белые, гетеросексуалы и среди них нет инвалидов. Наивысший балл получил Марио, так как он не мускулист, ниже принцессы Пич, а также итальянец («представляет не самую распространённую категорию европейцев»).

Activision Blizzard представила Diversity Space Tool в середине мая. С помощью этого инструментария разработчики могут выяснить, насколько их игры репрезентативны. Различные таблицы и рейтинговые системы вычисляют в баллах «достаточность присутствия» этнических меньшинств, представителей ЛГБТ, инвалидов и т. п.

Пользователи сети резко раскритиковали Diversity Space Tool. Среди них оказались и разработчики Overwatch. Сотрудники Blizzard назвали инструментарий «жутким и антиутопичным», а также заявили, что он не используется при создании персонажей для шутера.

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