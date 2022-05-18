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46 минут назад

В мультиплеер Call of Duty: Vanguard можно будет сыграть полностью бесплатно

Чемпионат.com

Activision объявила об очередных бесплатных выходных в Call of Duty: Vanguard. Все желающие смогут поиграть в мультиплеер шутера в период с 18 по 24 мая на ПК и консолях. Доступ откроется уже сегодня в 20:00 мск. При покупке проекта весь прогресс из бесплатной версии перенесётся в полную игру.

Call of Duty: Vanguard можно будет бесплатно скачать на ПК
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пользователи смогут опробовать более 20 карт в десяти режимах, а также оценить контент третьего сезона поддержки, который стартовал 27 апреля. Неизвестно, смогут ли поиграть в мультиплеер игроки из России.

Ранее Activision раскрыла причины провала Vanguard. По её словам, всё дело в самих разработчиках, а также в сеттинге Второй мировой войны.

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