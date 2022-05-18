В сеть слили фотографии флагманской видеокарты NVIDIA RTX 4090 Ti

В сеть были слиты изображения графического процессора NVIDIA RTX 4090 Ti Founders Edition, об этом сообщил новостной портал Wccftech со ссылкой на инсайдера с китайского форума Chiphell.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Сообщается, что Nvidia использует наработки, которые были продемонстрированы в серии видеокарт NVIDIA RTX 30XX. В отличие от актуальной модели, NVIDIA RTX 4090 Ti будет оснащена большим радиатором и увеличенным количеством ребер.

Опубликованные фотографии также могут означать, что уже стартовало массовое производство флагманского графического процессора. Когда видеокарта поступит в продажу и сколько она будет стоить, пока не уточняется.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о ценах на видеокарты Intel Arc A750 и A580 – устройства будут стоить $350 и $280 соответственно.