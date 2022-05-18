Глава Bloober Team прокомментировал слухи о ремейкt Silent Hill 2

«Всегда трудно работать с теми, кто владеет правами на франшизу, над которой приходится работать, но мы всегда приходим к владельцам лицензий со словами вроде: "Мы были бы рады поработать с вами но мы хотим рассказать собственную историю". Если у нас нет такой возможности, нет творческой свободы, то в сотрудничестве нет никакого смысла. В таких условиях Bloober Team не сможет сделать хорошую игру. Если ты в тюрьме, ты не можешь расправить крылья. Поэтому мы беремся только за те тайтлы, о которых мы можем сказать: "Да, это будет игра Bloober Team, а не чья-то еще". Что касается проекта, о котором мы пока не можем говорить, он также будет игрой Bloober Team».