Глава Bloober Team прокомментировал слухи о ремейкt Silent Hill 2

Глава студии Bloober Team Петр Бабиено рассказал, что студия планирует «как можно скорее» показать новый проект, но он не может дать конкретных комментариев по этому поводу. Так он ответил на вопрос о слухах, касаемых выхода ремейка Silent Hill 2, в интервью изданию IGN.
По словам Бабиено, Bloober Team при работе с чужими франшизами ставит условием творческую свободу, в противном случае разработчики отказываются от контрактов.
Петр Бабиено:
«Всегда трудно работать с теми, кто владеет правами на франшизу, над которой приходится работать, но мы всегда приходим к владельцам лицензий со словами вроде: "Мы были бы рады поработать с вами но мы хотим рассказать собственную историю". Если у нас нет такой возможности, нет творческой свободы, то в сотрудничестве нет никакого смысла. В таких условиях Bloober Team не сможет сделать хорошую игру. Если ты в тюрьме, ты не можешь расправить крылья. Поэтому мы беремся только за те тайтлы, о которых мы можем сказать: "Да, это будет игра Bloober Team, а не чья-то еще". Что касается проекта, о котором мы пока не можем говорить, он также будет игрой Bloober Team».
Ранее в сети появились слухи о нескольких проектах в серии Silent Hill. Согласно информации инсайдеров, Bloober Team работает над ремейком второй части франшизы, в то время как неизвестные девелоперы заняты полноценным продолжением и «дополнительными историями».